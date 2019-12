TuttiCorti, il primo contest di video dedicato a voi lettori /Regolamento e premi

IL REGOLAMENTO

Dopo il grande successo dei, è cominciato il primo: si chiama “TuttiCorti” perché a partecipare al concorso sono i video corti: di durata fino ad un massimo di 30 secondi. Hai realizzato un video divertente, artistico, emozionante o simpatico? Di un evento sportivo o lavoro, di vacanza o tempo libero: perché limitarsi a mostrarlo ad una ristretta cerchia di parenti e amici. Ci pensa il vostro giornale a mettervi a disposizione uno spazio per condividere i vostri video più belli e divertenti, che saranno presto famosi.In collaborazione con Aspiag, Antenore Energia e Pasta Cecchin in veste di main sponsor da oggi sul sito gazzettino.it c’è uno spazio dedicato al contest “TuttiCorti”, sul quale potete caricare i vostri filmati più belli e divertenti. Avete 4 settimane di tempo. Basterà accedere alla sezione dedicata www.ilgazzettino/tutticorti.it e dopo la registrazione si potranno caricare i video. Si potrà farlo fino al 30 dicembre. I vostri video saranno visibili nella sezione dedicata “TuttiCorti” sul sito gazzettino.it, direttamente raggiungibile al link www.gazzettino/tutticorti.it e ciascun partecipante potrà caricare un massimo di 4 video. Naturalmente i video dovranno rispettare il tema “ludico” del concorso, non contenere immagini di minori dalle quali il minore sia riconoscibile, né avere contenuti osceni, violenti od offensivi. Ogni video non potrà durare oltre 30 secondi, né “pesare” più di 4 Mb, e dovrà essere in formato Mp4.Dal 31 dicembre 2019 cominceranno le votazioni: ci saranno altre due settimane di tempo, fino al 13 gennaio 2020, per votare il video più bello. Le votazioni avverranno in maniera semplicissima, tramite “like” di Facebook. Ciascun utente potrà votare più video, ma non potrà votare più volte lo stesso video.Il concorso “TuttiCorti” si concluderà il 23 gennaio 2020 con la premiazione degli 8 video più votati. I premi in palio, messi a disposizione dagli sponsor, sono i seguenti.1. premio: Buono energia di 250 euro Antenore Energia utilizzabile sulla fornitura di luce o gas metano.Dal 2. al 6. classificato: buoni acquisto del valore di 100 euro spendibili nei supermercati del gruppo Aspiag (Despar, Eurospar, Interspar) in tutta Italia.Settimo e ottavo classificato: cofanetto regalo di prodotti freschi di Pasta Cecchin.