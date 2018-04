Lucia, 42 anni, madre di due figli, non ce l'ha fatta: stroncata da un tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO - Ha lottato per mesi, ma senza riuscire a vincere la sua battaglia:si è spenta a soli 42 anni. Nata inma in Italia da oltre 25 anni, viveva a Mezzolombardo, dove abitano anche i due figli Marco, di 22 anni e Davide, di 10. Aveva fatto la barista alla discoteca St. Louis prima di trasfersi indove di recente - come riporta l'Adige - aveva lavorato sui laghi di, al «Ciolda» e al «Buena Onda», molto frequentati da turisti provenienti anche da tutto il Nordest.Qualche mese fa però, per Lucia - come tutti qui chiamavano Engjellusche Isufi - era iniziata una battaglia che l’aveva costretta a lasciare il suo lavoro. Lunghi periodi in ospedale, al termine dei quali, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla: si è spenta l'altro ieri a