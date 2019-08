Investito sui binari dal "regionale": caos e ritardi sulla Verona-Venezia

La linea ferroviaria Verona-Venezia è rimasta bloccata due ore a causa dell'investimento mortale di una persona da parte di un treno regionale, il n. 2717 in servizio tra i due capoluoghi. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato, spiegando che è poi stato affiancato al binario attiguo un secondo treno, in partenza da San Bonifacio, per il trasbordo dei passeggeri del regionale.



L'investimento - la dinamica è ancora da accertare ma si tratterebbe di un suicidio - è avvenuto in un tratto della linea tra Montebello Vicentino e Altavilla; il regionale 2717 è stato costretto a fermarsi in piena linea e questo ha reso impossibile far scendere nell'immediatezza i passeggeri.



Sul posto hanno operato gli agenti della Polfer. Nel frattempo è stata chiesta la deviazione dei treni fra Verona e Padova via Bologna.



Non è stato reso noto il nome della vittima, ma si tratterebbe di un uomo.

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

