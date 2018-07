Tassa di soggiorno per i turisti, un tesoro che vale 71 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il giacimento d'oro del Veneto rimane il turismo: secondo le stime della Fondazione Think Tank Nord Est nel 2018 solo con l'imposta di soggiorno entreranno nelle casse dei Comuni della regione 70 milioni e 900 mila di euro, con un incremento rispetto l'anno scorso del + 19,6%, ovvero di circa 12 milioni di euro. È la conferma della crescita del settore, e questi denari sono solo la punta dell'iceberg della ricchezza creata, e della ricaduta positiva per tutto il tessuto economico regionale a partire dagli operatori, le imprese e tutti i soggetti che a vario titolo lavorano anche con il turismo. Per quanto riguarda gli incassi dell'imposta di soggiorno, a livello territoriale a svettare in graduatoria