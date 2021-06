Tamponi in farmacia e referto in inglese Prezzi calmierati, ma solo per due categorie

Federalberghi Veneto e Federfarma Veneto hanno firmato una convenzione che prevede la possibilità, per i turisti e per il personale delle strutture ricettive, di effettuare tamponi rapidi in farmacia a prezzi calmierati: 22 euro per il turista, 20 euro per un lavoratore degli alberghi . Per gli ospiti stranieri è prevista la refertazione in lingua inglese. «Con questa convenzione - dice Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto - vengono applicate condizioni economiche di favore per supportare la ripartenza delle attività economiche del turismo».