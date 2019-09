Scuole venete senza prof, Celada: «Serve autonomia nel pianificare»

di Raffaella Ianuale

VENEZIA - «Se non si fa una pianificazione territoriale non si esce da questa situazione. Bisogna chiedersi: quanti professori mancano in Veneto? E sulla base di questi numeri indire concorsi trovando un modello che soddisfi le nostre esigenze». Augusta Celada, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto, dopo un mese d'agosto passato in ufficio assieme ai suoi collaboratori per permettere l'avvio dell'anno scolastico, parla di un inizio con alcuni punti di forza che riguardano l'arrivo dei nuovi dirigenti scolastici e punti di criticità che sono la mancanza di stabilità del personale e le segreterie pesantemente sotto organico. Convinta, comunque, che da lunedì le scuole venete saranno a regime.