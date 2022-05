Scuole Veneto, il calendario del prossimo anno: si torna sui banchi il 12 settembre

VENEZIA - E' stata approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul BUR la delibera che fissa le date del nuovo calendario scolastico valido per l'Anno Scolastico 2022-23 nelle scuole del Veneto. L'inizio dell'attività per le scuole di primo e secondo ciclo di istruzione è prevista per lunedì 12 settembre 2022.

Le festività

Le scuole saranno chiuse il 31 ottobre 2022 in occasione del ponte per solennità di tutti i Santi, dall'8 al 10 dicembre 2022 per il ponte dell'Immacolata, dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 per le vacanze natalizie, dal 20 al 22 febbraio 2023 per carnevale e Mercoledì delle Ceneri, dal 6 all'8 aprile 2023 per le vacanze pasquali, il 24 aprile 2023 per il ponte dell'anniversario della Liberazione e il 3 giugno 2023 per il ponte della festa della Repubblica. La conclusione dell'attività scolastica è in programma per sabato 10 giugno 2023.

Scuole Infanzia

Per le scuole dell'infanzia resta valido il calendario, che prevede l'inizio dell'attività didattica lunedì 12 settembre e la sospensione nelle stesse date previste per le scuole degli altri gradi, mentre la conclusione dell'attività è fissata per venerdì 30 giugno 2023.