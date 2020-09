Climber perde l'appiglio e precipita per 200 metri sullo Sciliar: morto sul colpo

BOLZANO - Tragedia in montagna oggi, sabato 12 settembre 2020. Un climber ha perso la vita questa mattina durante la scalata dello Sciliar in Alto Adige. L'alpinista stava procedendo lungo la Burgstallkante, quando ha perso l'appiglio precipitando per 200 metri. L'uomo è morto sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino in collaborazione con l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA