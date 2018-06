Altro schianto allo svincolo dell'A57, coinvolti un tir e 6 auto: code e caos

di Marco Corazza

MESTRE/PADOVA - Un altro schianto inviabilità va ancora in tilt. A distanza di poche ore, un altro incidente sta mettendo a dura prova gli utenti della A57. Nell'incidente sono rimaste coinvolte, finito di traversi alla Tangenziale.E' accaduto verso le 8.40 di fronte al "distributore Cubo". Un mezzo pesante, che non trasporta nulla, è finito di traverso alla Tangenziale. Nello schianto sono rimaste coinvolte anche altre 6 autovetture. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati idi Mestre e il personale del. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero persone ferite che sono rimaste coinvolte nel botto. Disagi inevitabili invece per gli utenti della A57 con il traffico bloccato e subito le code chilometriche. Sul posto è arrivata anche lache sta lavorando per riaprire la Tangenziale.L'incidente in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio tra A57 e A27: ci sono code anche nel senso opposto per i curiosi che rallentano.La situazione è lentamente tornata alla normalità in tarda mattttinata anche se le operazioni di rimozione del camion sono durate a lungo.