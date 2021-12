VENEZIA - L’attrazione della giornata agli auguri di Natale alla stampa della giunta regionale del Veneto? Roberto Marcato. O meglio, le sue scarpe. Impossibile non notare le calzature a scacchi bronzo e blu dell’assessore. Così luccicanti da indurre il governatore Luca Zaia a chiedergli: «Ma sono fatte in vetro di Murano?». E invece no, pregiata pelle, di fattura peraltro non veneta ma toscana. Per la cronaca: Harris.