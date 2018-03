Rottamazione auto vecchie e diesel: ecco i soldi per elettriche o ibride

di Alda Vanzan

VENEZIA - All'ultimo bando per rottamare i vecchie usufruire di un contributo regionale per comprarsisi sono fatti avantihanno potuto accedere ai fondi pubblici. In compenso il bando per i Comuni per realizzare progetti di bike sharing continua a restare dal 2014 sulla carta perché la Regione Veneto non ha trovato i fondi.è stato pubblicato il decreto con l'elenco dei 273 veneti che avranno dalla Regione un contributo per rottamare la vecchia auto inquinante (categoria Euro 0 e Euro 1 per quelle alimentate a benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 per quelle alimentate a gasolio) e comprarsi un veicolo pulito. Il bando dell'agosto 2017 prevedeva contributi di 2.000 euro per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione bifuel (benzina/Gpl o benzian/metano), di 3.500 euro per auto ibride (benzina/elettrica) e di 3.500 per auto solamente elettriche. Su 305 domande, hanno beneficiato del contributo 273 cittadini: 155 hanno deciso di acquistare un autoveicolo ibrido, solo 2 hanno scelto un'auto elettrica, 116 hanno preferito l'alimentazione bifuel. Inizialmente la disponibilità finanziaria era di 500mila euro, poi aumentata a 850mila. In tutto i contributi ammontano a 781.500 euro...