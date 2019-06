Pil, il Nordest corre veloce come la Germania, il Sud arranca

di Giusy Franzese

Il Nord-est viaggia spedito ai livelli del resto dell'Europa e come la Germania (+1,4%), il Centro e il Nord-Ovest si muovono con qualche difficoltà, il Mezzogiorno arranca e a stento riesce a mantenere il motore al minimo. È questa la fotografia scattata dall'Istat dell'andamento del Pil 2018 nell'Italia ripartita per grandi zone geografiche. Un'istantanea che ci riporta al profondo divario tra Nord e Sud del Paese, che aumenta anno dopo anno. E ormai, purtroppo, si dà quasi per scontato. Persino...