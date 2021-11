VENEZIA - L’ultima segnalazione è arrivata ieri da Montebelluna: tre medici di famiglia indisponibili tutti insieme. «Ma il problema non riguarda solo la provincia di Treviso, perché in tutto il Veneto ne perdiamo una cinquantina all’anno, principalmente per il pensionamento», riconosce l’assessore regionale Manuela Lanzarin. Sul tema proprio la Regione ha appena avviato un confronto con i rappresentanti della categoria, già messa alla prova...

