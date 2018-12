Marmolada contesa, è l'ora della verità: primo round in tribunale

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Arriva il giorno della verità sullaper la. È in programma per domani, davanti aldel Lazio, l'udienza in camera di consiglio riguardante il ricorso promosso dal municipio di Canazei contro il ministero dell'Interno, procedimento in cui risultano controinteressati il Comune di Rocca Pietore e la Regione del Veneto. Nel frattempo però anche i veneti hanno deciso di rivolgersi al giudici amministrativi contro l'Agenzia delle Entrate e una serie di dicasteri, motivo per cui pure i trentini hanno stabilito di costituirsi in giudizio.Dopo quattordici mesi di depositi di memorie, motivi aggiunti e documenti, la prima sezione del Tar di Roma sarà chiamata a valutare il «silenzio-inadempimento sulla richiesta di completa e rigorosa esecuzione del Dpr 29.5.1982 e di provvedere pertanto, entro congruo prefiggendo termine,