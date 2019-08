di Donatella Vetuli

Le mani dei boss sull’economia sana, e senza sparare un colpo. A lanciare l’allarme è l’Autorità nazionale anticorruzione: in Italia negli ultimi 5 anni 2.044 imprese hanno ricevuto dalle prefetture un’interdittiva antimafia, con un balzo del 370 per cento rispetto al 2014. Il che significa che il nutrito gruppo diritenuto vicino alla criminalità organizzata ha avuto il divieto di ottenere, anche solo temporaneamente, commesse pubbliche. Quanto al, nello stesso periodo 2014-2018 sono state, quasi una (0,8 per cento) ogni centomila abitanti, 16 solo nel 2017. Nella classifica regionale Anac prima è, a quota 14, seguita dacon 7, quindicon 6,5,3 e ultimacon 2. In Friuli, sono 3, 2 ae una ad. Se nella graduatoria nazionale delle province con almeno 10 aziende con