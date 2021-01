Maestro di sci 40enne muore dopo 7 giorni di agonia: era caduto in un dirupo in Val Contrin

CANAZEI (Trento) - A 7 giorni dall'incidente il maestro di sci Federico Costantino non ce l’ha fatta: 40enne di Canazei è morto nella notte all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato ricoverato a seguito della gravissima caduta con gli sci. Costantino stava scendendo sulla strada forestale dalla Val Contrin per arrivare al rifugio Ciampac, in val di Fassa, a 1.700 mt, quando è precipitato nel bosco finendo contro un albero.

Immediata la chiamata di soccorso di alcuni uomini che si trovavano sulla stessa forestale. Costantino era in condizioni gravissime ma l’arrivo dell’elicottero e il trasporto all’ospedale di Trento facevano sperare che potesse farcela, nonostante i traumi. Poi, nella notte di ieri, sabato 16 gennaio, l’aggravamento delle condizioni e il decesso, che ha gettato nello sconforto amici, colleghi e parenti di tutta la val di Fassa.

