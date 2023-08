Bolzano, il papà ha un infarto in auto: bambino di 7 anni tira il freno a mano, chiama il 112 e gli salva la vita

Un bambino di soli 7 anni ha salvato la vita a suo padre. È successo la Bolzano, lo scorso 15 agosto, quando un 58enne è stato colto da infarto mentre guidava l'auto con il figlioletto seduto accanto.

Il piccolo, vedendo il papà accasciato sul volante, ha mantenuto la freddezza: prima ha spostato la gamba dell'uomo dall'acceleratore, poi con le mani ha schiacciato il freno, infine ha tirato il freno a mano. Quando l'auto si è fermata, ha raccolto lo smartphone del padre ed ha chiamato il 112.

Bolzano, bambino salva la vita al papà colto da infarto

L'autoambulanza è arrivata velocemente, insieme alla polizia municipale, e l'uomo è stato rianimato sul posto, prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Il 58enne è ora fuori pericolo. Lo riporta il Corriere del Trentino.

Cosa ha detto la mamma

«Come faceva il bambino a sapere di dover comporre il 112 in queste situazioni? Gliel'ho spiegato diverse volte - racconta la mamma al Corriere -. Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza». La donna aggiunge: «Non voglio fare di mio figlio un eroe. Quello che conta di questa storia è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto». E conclude: «Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così».