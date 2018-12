Frontale fra due auto in città: morti un 92enne e una donna di 55 anni

GORIZIA - Alle 14.35 di oggi chiamata di soccorso per un incidente stradale avvenuto a Gorizia: in un frontale tra due auto ci sonos tati 2 morti: una delle due vittime, 92 anni, è stato sbalzato attraverso il parabrezza della sua auto, ed è deceduto mentre i soccorritori tentavano di rianimarlo. La seconda vittima è una donna di 55 anni, portata fuori dall'auto è stata soccorsa dagli equipaggi intervenuti.



Elitrasportata a Udine è eceduta poco dopo per la gravità dei traumi.

