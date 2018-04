Tamponamento tra 5 tir: 2 feriti, grave un autista rimasto incastrato

di P.T.

PORTOGRUARO/LATISANA -tra cinquelungo laA4 train direzione Trieste, al confine tra Friuli e Veneto, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 18 aprile. Nel tremendo incidente il conducente di un tir è rimasto gravementenella cabina di guida.L'uomo è stato soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova dall'ospedale di Latisana e dalla equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido e atterrato in un campo vicino alla autostrada. Il camionista è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso; è. Un altro conducente è rimasto ferito in maniera più lieve: tante per lui le botte e le contusioni.Chiuso il tratto Portogruaro-Latisana in direzione Trieste; istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Inevitabili le congestioni e i blocchi del traffico. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e del Comando di Venezia, i mezzi meccanici, personale di Autovie Venete; per rilievi e accertamenti la polizia stradale di Palmanova, tutti coordinati dal Coa di Udine.