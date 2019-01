Grande incendio in Val Venosta, brucia la Hoppe: fabbrica distrutta

SCHLUDERNS/SLUDERNO - Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato questa notte all'interno di un capannone della ditta Hoppe, in via Glorenza a Sluderno, Alto Adige. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sluderno, Glorenza, Malles, Tubre, Prato e Tarces. Non si registrano feriti. Ingenti, però, i danni alla struttura e ai macchinari presenti al suo interno. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in mattinata.

