SAN TOMASO - Una trentina di uomini con 14 automezzi stanno lavorando dalle 20 circa di oggi, 21 gennaio, per avere ragione del violento incendio che è divampato nella frazione di Piaia a San Tomaso Agordino. Il rogo ha interessato due fienili e 4 case e si sta operando affinché non si propaghi ulteriormente. Non ci sono persone o animali coinvolti.