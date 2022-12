Giornata sulla salute e sicurezza sul lavoro, gli eventi in Veneto nell'anniversario della strage allaThyssen Krupp

Martedì 6 dicembre prossimo, in occasione dell'anniversario della strage alla Thyssen Krupp di Torino, è stata proclamata una giornata nazionale di mobilitazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. E' stata indetta dalle Associazioni dei familiari delle vittime, da Medicina democratica, dall'associazione Iside.



Queste le iniziative di Unione Popolare in Veneto:

- Mestre-Venezia volantinaggio Fincantieri ore 13-15;

- Conegliano via Lazzarin 6, mostra per Mattia Bassetti e flash mob ore 18;

- Rovigo di fronte alla gran Guardia, flash mob ore 17.30;

- Padova davanti a Palazzo Moroni, flash mob ore 12;

- Verona presidio di fronte all'Ispettorato del lavoro in via Quirico Filopanti, ore 10-12;

- Vicenza volantinaggio alle acciaierie Valbruna.