Libraio in gita sul Macaion precipita per 50 metri muore

BOLZANO - Il bolzanino Robert Eccel ha perso la vita ieri, domenica 28 agosto, precipitando durante un'escursione sul Macaion, una delle montagne che sovrastano la conca di Bolzano. Il 73enne, ex titolare di una libreria in piazza Erbe, ha perso l'equilibrio durante la discesa lungo un tratto un po' esposto, precipitando per 50 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bolzanino è deceduto sul posto. I due compagni di gita sono stati accompagnati a valle dai soccorritori.