Electrolux, accordo sull'integrativo dopo 14 anni: aumenti, welfare, assunzioni

MESTRE - Accordo fatto sul rinnovo del contratto integrativo tra Electrolux/Professional e Fim Fiom e Uilm. L'intesa raggiunta dopo una lunga trattativa arriva dopo oltre 14 anni di vuoto, coinvolge circa 6.000 lavoratori nei 7 stabilimenti del gruppo, e prevede un incremento del premio di risultato che una volta a regime toccherà gli 838 euro, l'aumento delle indennità sulle ore di straordinario, il sostegno alla genitorialità e la stabilizzazione di 108 lavoratori attualmente precari. Confermati i 78 euro mensili per 12 mensilità come elemento distintito di produttività mentre su base individuale e volontaria l'accordo prevede la possibilità per i lavoratori di convertire il premio in welfare; in questo caso l'azienda riconosce al lavoratore un importo aggiuntivo pari al 10% dell'importo convertito. Sono state definite, complessivamente, 108 stabilizzazioni di contratti a termine, suddivise nei singoli stabilimenti come segue: 30 a Porcia; 30 a Forli ; 20 a Susegana; 10 a Solaro; 18 a Cerreto D'Esi.

Reazioni

Soddisfatti i sindacati. «Quest'ipotesi di accordo rappresenta un importante risultato per tutti lavoratori del gruppo Electrolux che, dopo molti anni di crisi e ricorso al contratto di solidarietà, rinnovano finalmente il contratto di secondo livello, confermando il ruolo che da sempre svolgono nelle relazioni sindacali a livello locale e nazionale», dicono Michela Spera e Alberto Larghi, coordinatori del Gruppo Electrolux ed Electrolux Professional per la Fiom nazionale. «In questi anni le lavoratrici e i lavoratori in Electrolux hanno difeso occupazione, salario e diritti e oggi, con questo rinnovo, mettono al centro salario, miglioramenti normativi, occupazione e contrasto alla precarietà, tutela delle persone, ruolo contrattuale del sindacato a partire dal ruolo contrattuale della Rsu», concludono.