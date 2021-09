Covid in Veneto, altri 705 casi e 2 vittime nelle 24 ore, oltre 13mila in isolamento

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 8 settembre 2021, aggiornati dalla Regione Veneto alle ore 8 di questa mattina. Sono 705 i nuovi casi e 2 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente contagiate e quindi in isolamento sono 13.162 mentre le vittime da inizio pandemia sono 11.706.

APPROFONDIMENTI 7 SETTEMBRE Covid in Veneto: 583 nuovi positivi e 3 morti. Vicenza prima, seguita...

Le persone ricoverate in area non critica sono 242 e in terapia intensiva 54. Le provincie con il maggiornumero di casi sono Treviso, Vicenza e Padova. In 24 ore effettuati 15.325 tamponi molecolari e 29.888 test antigenici.

LEGGI e SCARICA ---> Il bollettino di oggi della Regione Veneto

Vaccinazioni

In Veneto il 64% della popolazione residente ha completato con la seconda dose il ciclo vaccinale anti-Covid, percentuale che corrisponde al 71% di quella vaccinabile oltre i 12 anni. Il dato emerge dalle rilevazioni regionali. Ad aver ricevuto almeno una dose è stato il 70,8% della popolazione residente, il 78,6% di quella vaccinabile.

In totale sono state somministrate 6.445.794 dosi di vaccino, pari all'89,3% delle forniture giunte in regione. Ieri sono state effettuate 26.517 dosi.

Il report di oggi