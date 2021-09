Covid in Veneto: 583 nuovi positivi e 3 morti. Vicenza prima, seguita da Venezia e Padova

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 7 settembre 2021, aggiornati dalla Regione Veneto alle ore 8 di questa mattina. Sono 583 i nuovi casi e 3 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente contagiate e quindi in isolamento sono 13.067, mentre le vittime da inizio pandemia sono 11.704. Le persone ricoverate in area non critica sono 242 e in terapia intensiva 54. Le provincie con il maggiornumero di casi sono Vicenza (+122), Venezia (+116) e Padova (+104). In 24 ore effettuati 10.504 tamponi molecolari e 37.977 test antigenici.

