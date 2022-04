Covid in Veneto, altri 6.900 nuovi casi e 11 vittime. I positivi salgono a 75mila (+1053 in 24 ore) Padova la peggiore con 1.436 contagiati

VENEZIA - Ancora circa settemila nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale di oggi 22 aprile segnala infatti 6.900 positivi in più, con il totale a 1.624.177 contagi da inizio pandemia.

Il report quotidiano segnala 11 vittime, per un totale di 14.380 da inizio pandemia. Crescono ancora gli attuali positivi, che sono 75.103 (+1.058). Negli ospedali si registra una discesa dei ricoveri in area non critica, 891 (-10) e in terapia intensiva, 34 (-2). Per la campagna vaccinale, ieri sono state effettuate 2.364 dosi, prevalentemente terze-booster (2.205). Invariata la copertura vaccinale con il richiamo (88,7%) e con le terze dosi (74,4%). I bambini che hanno completato il richiamo sono il 29,9%.

APPROFONDIMENTI 20 APRILE Covid in Veneto, impennata dei nuovi positivi (+9.754) e altre 20... 17 APRILE Covid in Veneto, altri 4.769 casi e 6 vittime, ma nessuna provincia... 16 APRILE Covid in Veneto, il virus non si ferma: 6.354 nuovi casi e 13 morti.... 15 APRILE Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 15 aprile 2022.... 15 APRILE 2022 Covid Fvg, 1.060 nuovi positivi e quattro morti, 19 operatori...

SCARICA IL BOLLETTINO CLICCANDO qui

Le province

Ci sono 5 province con oltre mille casi e Padova, ancora la peggiore, a quota 1.436.

Il Report