Assistente non vaccinata, dentista multato: parapiglia in ambulatorio con 2 no vax che filmano la scena

BOLZANO - Movimentato intervento dei carabinieri durante un controllo sul rispetto delle norme anti-Covid in uno studio dentistico di Bolzano. Durante l'operazione, che si è conclusa con la denuncia del professionista, 60enne con studio nel quartiere di Gries, e della sua assistente, una 30enne risultata non vaccinata, sono arrivati due attivisti no-vax che hanno contestato animatamente l'operato dei militari, filmando ogni fase del controllo.

In un primo momento, era sembrato che fosse tutto in regola, ma, alla richiesta del certificato vaccinale, si è scoperto che l'assistente ne era priva. Di qui la denuncia per lei e per il titolare dello studio per il concorso nel reato di inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. A complicare il tutto sono arrivati i due attivisti no-vax, una delle quali ha anche rifiutato di indossare la mascherina e per questa ragione è stata sanzionata.