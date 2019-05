Da Mogol a Tomba, i testimonial per arrivare ai Giochi 2026

di Angela Pederiva

Ultimo passaggio ufficiale prima della sessione Cio del prossimo 24 giugno, quando verrà disputata la finalissima tra Milano-Cortina e Stoccolma-Åre, nella partita della candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026. È quello andato in scena ieri a Roma, in videoconferenza con Brisbane dov'erano riunite le Federazioni internazionali degli sport invernali: «Stupiremo tutti con effetti speciali», ha promesso il governatore Luca Zaia, alludendo allo showdown in programma quel giorno a Losanna. Ecco dunque alcune...