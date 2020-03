La vignetta degli agenti Fsp come regalo a Zaia che rilancia sui social

Alla vignetta del sindacato di Polizia Fsp questa la risposta social via social del governatore Luca Zaia, che proprio oggi compie 52 anni: «Mi fa particolarmente piacere aver ricevuto oggi questo "regalo" dal sindacato di Polizia FSP, che ringrazio di cuore. Il messaggio è forte: si vince come squadra se tutti giocano nella stessa direzione. Sia chi è in campo, sia chi si impegna a restare in casa. Tutti quanti rispettando regole e ruoli. Per il Veneto, per tutto il Paese».



Zaia e gli agenti chiudono con un messaggio: INSIEME CE LA FAREMO!



«Ringrazio i giornalisti per gli auguri inaspettati. Non è il modo migliore per festeggiare un

compleanno, vorrà dire che lo festeggeremo alla fine di questa triste vicenda, magari con un buon bicchiere di Prosecco!» così il presidente del Veneto, Luca Zaia ha iniziato la sua conferenza stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera, ringraziando i giornalisti per gli auguri per i suoi 52 anni compiuti oggi.

