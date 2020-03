Picnic di gruppo nel parco blindato: 7 amici nei guai

TRENTO - Decine di persone denunciate a Trento dai carabinieri nell'ambito dei controlli di questi giorni disposti per verificare il rispetto delle misure adottate contro l'emergenza coronavirus. In particolare, i militari, hanno trovato 7 persone che stavano facendo tranquillamente un picnic all'interno di un parco a Mezzolombardo, peraltro chiuso da una precisa ordinanza sindacale.



Tre di loro, provenivano da Roverè della Luna e non avevano l'autodichiarazione che giustificasse lo spostamento. 'Pizzicatà poi una donna che stava facendo una passeggiata a 10 chilometri di distanza da casa, un'altra donna che era andata a Trento da fuori per comprare vestiti e scarpe e un gestore di un bar di Castello di Fiemme che alle 3 di notte era nel locale. I militari hanno inoltre segnalato alle autorità competenti un ragazzo di Martignano che non ha saputo giustificare la sua presenza in via Della Prepositura, dove stava consumando hashish.



MILANO

Sono state 426 le persone denunciate, su 7.155 controllate a Milano, per l'inosservanza delle misure contro la diffusione del coronavirus. Due quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Sono stati 4.878 gli esercizi commerciali controllati, due i gestori denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA