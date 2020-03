Favorevoli e contrari, la rete si divide, ma prevale il... "dovevano decidere subito misure drastiche"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia del decreto del governo con i divieti ha creato ovviamente una valanga di reazioni social, divise in modo quasi uguale fra favorevoli e contrari:«Se lo approvano è sacrosanto! Considerando l'alta percentuale di celenterati privi di senso civico, che hanno anche il coraggio di andare in settimana bianca fregandosene delle regole e del benessere comune, dovrebbero utilizzare massivamente l'esercito e imporre misure ancora più draconiane». scrive Emanuele sul profilo Fb del Gazzettino E Dante invece segnala: «Oggi en uscito c’erano tutti i bar qui nella provincia di Vicenza pieno di gente che non rispetta le norme pieno di gente sembra carnevale ! Mamma mia così non finisce più».Antonio aggiunge: «Va bene ma avrebbero dovuto farlo prima..c’è gente che come al solito se ne frega delle precauzioni che avevano consigliato...»E sulle sanzioni (arresto fino a tre mesi) c'è identità di vedute: "Giusto, ma chissà quanti la faranno franca..."Caustico Samuele: «A poco toccherà anche agli altri. e per fortuna che i competenti avevano detto che era tutto sotto controllo».Critica Laura: Mi dispiace dirlo, ma dovevano farlo prima, molto prima. Un parere condiviso da molti, forse la maggioranza del popolo social.