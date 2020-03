Coin chiude tutti i negozi fino al 22 marzo: «Sicurezza per i tremila addetti e per i clienti»

Il gruppo Coin chiude tutti i propri negozi a partire da domani, 12 marzo, e fino al 22 marzo, e la propria sede centrale dal giorno successivo. Lo comunica il gruppo italiano di department store.



«In questo momento - si legge in una nota - responsabilità per Coin significa garantire a 3.000 collaboratori e a tutti i propri clienti i massimi standard di sicurezza e salubrità nel corso di una delle crisi sanitarie più difficili che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare. L'esigenza di dare continuità alla gestione dell'attività produttiva per evitare ricadute economiche negative passa inevitabilmente in secondo piano. Al momento opportuno, Coin è pronta a tornare sul mercato più forte e determinata per riprendere le proprie sfide». Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA