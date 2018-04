Donna trovata morta in casa con ferite da taglio: un fermo

BRESSANONE - Il cadavere di una donna di 57 anni è stato scoperto questa notte in un appartamento del centro di Bressanone. Non si esclude l'omicidio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre per le investigazioni scientifiche. Al momento ci sarebbe un fermato. La salma, che presenta ferite da arma da taglio, è stata rinvenuta in un appartamento in via Alta Angelo Custode, a pochi passi dal centro storico. Al momento c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori.

