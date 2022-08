Bambina di 5 anni cade in un canalino vicino al rifugio: è grave

TRENTO - Una bambina spagnola di 5 anni si trova in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stata trasportata in elicottero dopo una caduta nei pressi del rifugio Paul Preuss, sul Catinaccio, in valle di Fassa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 5 agosto 2022. Dalle prime informazioni pare che la piccola, che era assieme ai genitori e al fratello, sia scivolata sull'erba e poi caduta per sette-otto metri in un canalino vicino al rifugio. Recuperata immediatamente dai genitori e portata al rifugio, la bambina è sempre rimasta cosciente ma si è procurata diversi traumi. Sul posto è stato quindi fatto intervenire l'elicottero, che ha portato la piccola a Trento, dove, dopo un primo controllo in pronto soccorso, è stata portata in rianimazione.