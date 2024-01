Autonomia, ddl approvato al Senato: il provvedimento ora passa alla Camera. Opposizione canta l'Inno di Mameli e sventola i tricolore

Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Autonomia differenziata, il Ddl Calderoli oggi in Senato: cosa è e cosa prevede

Autonomia, protesta in aula

Mentre il Senato dava il via libera al ddl Calderoli, dagli scranni del Pd, in Senato, era partito il coro con l'inno di Mameli: la protesta dei senatori dell'opposizione che già poco prima avevano sventolato in Aula il tricolore, per sottolineare la contrarietà alla riforma. Un coro subito "doppiato" dai banchi della maggioranza che ha voluto fare suo l'inno, quasi a significare che con la riforma, nel frattempo approvata dall'Aula, non ci sarà alcun problema per l'unità del paese. Poi è spuntata pure, grazie alla leghista Mara Bizzotto, una bandiera della Lega. Preso tra due fuochi, il presidente d'Aula Gian Marco Centinaio, ha sospeso la seduta per pochi minuti.

I contenuti

La legge messa a punto dal ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, vuole dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale - sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata - possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Si va dalla Salute all'Istruzione, dallo Sport all'Ambiente, passando per Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Le funzioni autonome potranno però essere attribuite solo dopo aver determinato i Lep, i 'Livelli essenziali delle prestazioni', il punto del disegno di legge più contestato. Si tratta di andare a stabilire il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, dalla Val d'Aosta alla Sicilia.

Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno di legge pensa a misure perequative. Sui tempi: la procedura per l'intesa fra Stato e regione dovrà durare almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni concessi alle Camere per l'esame delle richieste. Le intese potranno durare fino a 10 anni rinnovate o terminate prima, con un preavviso di almeno 12 mesi. Il Ddl completo vede 11 articoli in totale.

La discussione

Il testo, di 11 articoli, riguarda l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, con la definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni di forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia in 23 materie (come indicate dall'articolo 116 e 117 della Costituzione) e le modalità procedurali per l'approvazione delle relative intese tra Stato e singole Regioni. Uno dei punti su cui si è maggiormente dibattuto, anche nella maggioranza, e su cui sono intervenute modifiche è quello dei Lep (i livelli essenziali delle prestazioni). All'articolo 1 si prevede che per le materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, l'attribuzione potrà avvenire solo dopo la determinazione dei Lep.

L'articolo 3 stabilisce che sarà il Governo, entro 24 mesi, a determinare con decreti legislativi i Lep sulla base di principi e criteri direttivi che sono contenuti nella legge di Bilancio 2023 e indica le 14 materie specifiche in cui sono determinati. Il trasferimento delle funzioni in questi ambiti potrà avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.