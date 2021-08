Il 24 dicembre 2020, alle 23.59, pochi secondi prima del Natale, ha mandato un messaggio a Luca Zaia: «Presidente, abbiamo trovato la variante inglese». Quarantott'ore dopo, il giorno di Santo Stefano, Antonia Ricci era all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera a spiegare, in diretta social e televisiva, come era stata trovata in tre veneti la variante Alfa. Da quella volta, la direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico...

