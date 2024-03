Trento. Ucciso dall'orsa Jj4, 18 indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi: tra loro anche l'ex hostess Daniela Martani

TRENTO - Sono 18 gli indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall'orsa JJ4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino. La Procura di Trento ha infatti chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dai genitori del giovane ucciso dopo che sui social si erano scatenati i commenti degli odiatori da tastiera. Tra gli indagati c'è anche Daniela Martani, ex hostess dell'Alitalia e personaggio televisivo.