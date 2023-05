Gara in memoria di Andrea Papi, un iscritto si firma JJ4. La rabbia della fidanzata: «Estremisti, bruciate all'inferno»

TRENTO - «Lista di iscritti alla gara fatta in memoria del ragazzo sbranato da un orso, qualcuno pensa sia divertente iscriversi utilizzando il nome di un orso. Tutto avete scritto e vi ho lasciato scrivere, avete infangato la sua e la mia persona, ma questo no cari miei». Lo scrive sui social Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile, dopo che un partecipante alla gara organizzata in memoria del giovane si è iscritto firmandosi «Gaia JJ4».

«Mi avete definita in tutti i modi, ma adesso vi chiedo di trovare voi un aggettivo per descrivere una persona che fa una cosa del genere. Estremisti, bruciate all'inferno», scrive Gregori.