Sono 5 i morti, di cui 4 sono italiani: la guida alpina Marco Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera, le altre tre vittime sono tutte bolzanine, molto conosciute negli ambienti del Cai. Sono Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52. Altri 3 escursionisti sono gravissimi,in stato di forte ipotermia.



VITTIME MOLTO NOTE: DUE INSEGNANTI DI LICEO, IL COMMERCIALISTA E LA MANAGER DELLA THUN

I tre bolzanini erano soci esperti del Cai di Bolzano e le rispettive famiglie sono state avvisate ieri sera della loro morte. Elisabetta Paolucci, era figlia d'arte per la sua professione abituale d'insegnate: il padre, Mario Paolucci, era un ex professore del liceo Carducci di Bolzano, di cui era stato una colonna, e nello stesso istituto aveva insegnato anche la madre, Silvana Dalla Torre. La coppia, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi, non aveva figli e Alberti era un noto commercialista del capoluogo altoatesino, che lavorava nello studio fondato dal padre. La donna invece lavorava come manager alla Thun, responsabile delle risorse umane.



UNA GITA SOGNATA

Da tempo i tre parlavano dell'escursione sull'alta via Chamonix-Zermatt, una delle più note e impegnative per gli appassionati, agli amici del Cai e li aggiornavano in tempo reale sulla situazione con fotografie sui social network.



FATALE UNA TEMPESTA

Fatale sarebbe stata la notte tra domenica e lunedì, trascorsa all'aperto a quota 3.150 metri, a causa di una tempesta che ha impedito al gruppo di proseguire il cammino per trovare un riparo. Proprio dal rifugio dove il gruppo era atteso, la capanna Vignettes, alle 6.30 di ieri mattina era stato lanciato l'allarme. Nel gruppo, oltre a italiani, c'erano francesi e tedeschi. Oltre alla quarta vittima, Marco Castiglioni, 59 anni, nato a Como e residente in Svizzera, guida alpina che conduceva il gruppo, c'era anche un altro lombardo a compiere l'escursione: Tommaso Piccioli, architetto milanese, era amico dei tre bolzanini morti e aveva frequentato proprio al Cai di Bolzano dei corsi di scialpinismo. A ieri sera non risultano notizie sulla sua situazione. Delle quattro vittime, una era già stata trovata morta e le altre tre erano decedute poco dopo l'arrivo in ospedale.



Inoltre l'ambasciata d'Italia a Berna, in stretto raccordo con la Farnesina, si mantiene in contatto con le autorità elvetiche per verificare le condizioni dei connazionali.



«L'identificazione delle vittime è ancora in corso», ha riferito all'Ansa il portavoce della polizia cantonale del Vallese, Markus Rieder. Le autorità elvetiche hanno contattato l'agenzia svizzera di itinerari alpinistici Mlg Mountain Guide, quella di Mario Castiglioni, che per questi giorni ha organizzato la traversata nella zona, per acquisire l'elenco dei partecipanti. Il gruppo era condotto dalla guida alpina poi deceduta e dalla moglie bulgara Kalina Damyanova, guida escursionistica. Il loro programma prevedeva per la giornata di ieri, la quarta delle sei in calendario, il tratto tra i rifugi Des Dix e Des Vignettes.

I soccorritori hanno trovato il gruppo, formato da 14 alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l'arrivo in ospedale, cinque sono tra la vita e la morte. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.L'operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30. Sette gli elicotteri impiegati. Il gruppo di 14 alpinisti si trovava sull'Haute Route Chamonix-Zermatt, ma è stato sorpreso da una bufera che ha impedito loro di raggiungere il rifugio Des Vignettes a 3.157 metri di altezza. Gli escursionisti sono stati soccorsi a meno di mezzo chilometro, in linea d'aria, dal rifugio. Una distanza breve, ma che comunque rendeva impossibile per i gestori del rifugio sentire eventuali urla degli scialpinisti. Uno di loro è stato trovato già morto, forse anche per le conseguenze di una caduta. Verso le 12.30 tutti gli alpinisti sono arrivati negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna. La polizia ha istituito una linea di assistenza per stabilire contatti con le famiglie.Gli alpinisti che stavano affrontando l'Haute Route Chamonix-Zermatt: una contava dieci persone e l'altra quattro. Erano tutti bene attrezzati, ma non per passare la notte all'aperto con il termometro che è sceso fino a meno 5. Forse uno di loro si è ferito, attardando la marcia nelle ore in cui le condizioni meteo erano peggiorate pesantemente. Non è impossibile superare in questa stagione una notte in quota se si è in gruppo e si è vestiti adeguatamente, ma bisogna organizzarsi con lucidità scavando ripari, restando vicini e massaggiandosi a vicenda, muovendosi quando gli arti si intorpidiscono. Decisivo il ruolo di un leader che sproni a resistere e che aiuti i più deboli., è stata tracciato un secolo fa e attira ogni anno decine di migliaia di escursionisti soprattutto quando le ore di luce aumentano, L'eccezionale innevamento di questo inverno ha reso poi questa traversata ancora più attraente.LEGGI ANCHE: Alpi, cinque alpinisti muoiono nella valle di Chamonix, sulle Bernesi e sul monte Rosa