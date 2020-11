PORDENONE E UDINE - Manca ancora l’ufficialità, ma in provincia di Pordenone il provvedimento dovrebbe riguardare Cavasso Nuovo (57 contagiati, 37 ogni mille abitanti) e Castelnovo del Friuli (18 positivi, 19 su mille residenti). Nell’Udinese le zone rosse possono scattare a Tolmezzo (18 positivi su mille abitanti e un allarme rosso in carcere), Tarcento (indice a quota 15,9), Nimis (19,4), Paularo (25,2), Sutrio (32,1), San Leonardo (15,5) e Carlino (16,5). Attenzione anche a Fagagna, Santa Maria la Longa e Marano, ma il rischio è più basso. Saranno inseriti nella lista anche alcuni Comuni del Goriziano, come Dolegna del Collio. Non è ancora chiara la durata delle zone rosse locali, ma è noto come ogni provvedimento manifesti un effetto sul contagio dopo almeno due settimane.



