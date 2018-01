Botte e cinghiate: «Io avevo 15 anni e lui 24, lo faceva poi si scusava»

di Susanna Salvador

PORDENONE - «Buonasera, sono», e stringe la mano senza mai smettere di sorridere. Come dire «guarda, ce l'ho fatta ad attraversare l'inferno e a rinascere». Accanto a Francesca (nome di fantasia) c'è Maria De Stefano, presidente diche aiuta le donna che subiscono violenza con progetti personalizzati.Di Francesca, italiana e residente nel pordenonese come il suo aguzzino, so che è stata vittima di violenze di ogni genere. «L'ho conosciuto a un corso di ballo,; il feeling è stato immediato. Mi telefonava di continuo, controllava il mio telefono e voleva sapere sempre dove ero, con chi e cosa facevo». La luna di miele si interrompe quando Francesca compie 18 anni e la relazione esce allo scoperto. «I miei genitori lo conoscevano già, ma non sapevano che era il mio ragazzo». Un giorno Francesca non risponde perché sta sostenendo un esame all'università, lui non crede alla sua giustificazione e. «Mi pizzicava il viso e mi picchiava nelle parti del corpo coperte da vestiti, così nessuno vedeva i segni». Pugni, calci. La picchia pure con la cintura. «. Una volta mi ha strappato i vestiti, compresa la biancheria intima, e mi ha picchiato con la cintura senza che nessuno intervenisse per difendermi. Solo sua sorella quando è finito tutto, mi ha portato un asciugamano per coprirmi. Sua mamma mi diceva che "ero io a sbagliare"...»...