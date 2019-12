​Chiude Verdevivo, il negozio incantato che ha lavorato per i reali

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Martedì 24 dicembre sarà l'ultima volta che Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga alzeranno le serrande di Verdevivo, la storica fioreria di viale Grigoletti. Dopo quarant'anni di lavoro, i due artigiani, entrambi settantenni, amici da dieci lustri, chiuderanno un'esperienza che li ha visti, soprattutto con la land art (l'arte in natura), girare il mondo: dal Sudafrica, alla Svezia, dalla Russia al Canada. Ma non per questo la loro passione, che abilmente sono riusciti a trasformare in professione, verrà meno. Manterranno aperto il laboratorio di San Quirino, ricavato in quella che un tempo era una stalla. Uno spazio incantato, quasi magico, dove chiunque potrà seguire i corsi che i due maestri continueranno a proporre. Dietro al bancone di Vivoverde, Gabriele e Vincenzo hanno trascorso una vita.