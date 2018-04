Va al mare e si accascia, trovato morto sulla spiaggia della Brussa

di Marco Corazza

I particolari sul Gazzettino del 15 Aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Quando sono arrivati i sanitari con l’elicottero del Suem 118, per l’uomo, un 51enne originario dima residente a, non c’era più nulla da fare. Era accasciato a terra in un’area appartata della pineta di Brussa a Caorle. Nel parcheggio i carabinieri hanno trovato la sua auto, ma delle chiavi nessuna traccia, e ora cercano di capire se fosse da solo. A lanciare l’allarme è stato un altro dei visitatori nel trado pomeriggio di oggi, sabato 14 aprile.