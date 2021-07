POLCENIGO - Tiktoker per caso, in breve ha raggiunto oltre 30.000 follower. Abideen Ali Zainul si è appena diplomato all'Istituto Marchesini di Sacile e attualmente lavora in un centro che ripara cellulari e tablet, ma, tra un video TikTok e un altro, conta presto di trasferirsi all'estero. Mentre era studente ha iniziato casualmente assieme alla sorella Ridaa Fatima a pubblicare video sul social che sta spopolando. «Chiamami Paki però - dice...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati