Ghali, il messaggio politico a Sanremo: canzone in arabo "Bayna", poi "L'italiano" di Toto Cutugno

Tre canzoni che in realtà erano un messaggio d'amore e un appello. Ghali, nella serata cover, accompagnata dal producer tunisino Ratchopper, è partito cantando il brano "Bayna", che apre l'album "Sensazione Ultra" ma che è anche il nome scelto per l'imbarcazione che il cantante ha donato a Mediterranea Saving Humans per supportare le missioni di soccorso in mare che salvano vite alle persone migranti. Nel medley anche "Cara Italia" e "L'italiano" di Toto Cutugno.

Insomma, Ghali ha mantenuto la promessa che aveva fatto nel 2020, quando, ospite del Festival, aveva annunciato di voler tornare all’Ariston e di cantare in arabo.

La traduzione del brano "Bayna"

«La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato - dice il brano nella traduzione dall'arabo -. Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna. Hai iniziato a incolparmi, con l’anima della mia ombra ho volato alto anche se le nuvole erano cupe, anche se sono stato sfortunato. Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò. Ma le mie intenzioni erano sempre buone, dimmi solo che non lo sapevo. E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro. Ma è chiaro ed evidente, niente è impossibile. Ma è chiaro ed evidente, questo non durerà per sempre». A fine esibizione Ghali ha ringraziato il maestro Melozzi, affiancato dall’alieno Rich Ciolino, che sta accompagnando Ghali in questa avventura, e poi la madre. Poi l'Italia intera, che saluta con un Salam Aleikum.