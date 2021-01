TRIESTE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato l'ordinanza della Regione che chiudeva le scuole superiori in presenza sino al 31 gennaio. Accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori del Fvg. Al momento, quindi, si tornerebbe in classe. La sentenza però non ha effetto immediato. Ma la Regione ha pronta una nuova ordinanza per bloccare di nuovo le lezioni in presenza.

Ultimo aggiornamento: 21:19

