Stop alla giungla dei tamponi a scuola per un semplice raffeddore: Fedriga strappa con Roma e firma la svolta

TRIESTE - Stop ai tamponi per un semplice raffreddore nelle scuole. Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha firmato e diramato le nuove linee guida, che di fatto "smentiscono" quelle nazionali a livello scolastico. Per sintomi non strettamente correlati al Covid, non servirà più il test diagnostico. Sarà necessario solamente nei casi in cui l'alunno presenterà febbre superiore ai 37,5 gradi, tosse e difficoltà respiratorie o altri "segnali" del Covid. Le nuove norme consentiranno di alleggerire il lavoro della macchina della prevenzione.

Ultimo aggiornamento: 12:59

