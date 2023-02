Sversamenti nella roggia dei Molini e al laghetto di San Giorgio, attese le analisi dell'Arpa

PORDENONE - Sversamenti di sostanze maleodoranti nella roggia dei Molini, dietro la ex Provincia. La segnalazione è arrivata questa mattina, lunedì 20 febbraio, all'assessore all'ambiente Monica Cairoli. Attivati subito la Polizia locale, l'Arpa del Friuli Venezia Giulia e l'ufficio ambiente del Comune, che hanno eseguito i controlli. «Stando a una prima ipotesi» fa sapere l'assessore «potrebbe trattarsi di scarichi non autorizzati da parte di una ditta di spurgo».

Diverso sarebbe invece il caso del laghetto di San Giorgio, interessato da acque bianche di consistenza limosa e argillosa. «Al momento sono stati eseguiti i prelievi, attendiamo i risultati delle analisi, seguendo il corso dell'acqua a ritroso. Non c'è tolleranza per queste azioni» prosegue l'assessore, che sottolinea come in questi casi sia molto importante segnalare, al fine di poter intervenire tempestivamente.