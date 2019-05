Angela, 26 anni, trovata morta in casa: voleva provare a cambiare vita

di Giuliano Pavan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La notizia della scomparsa dinel Padovano è arrivata a Pordenone ieri pomeriggio, dove tuttora vive parte della famiglia. I rapporti non erano più quelli di un tempo:Vite diverse, condizionate da una serie di problemi familiari che non hanno fatto altro che allontanare la giovane dalla strada giusta. Angela, lasciando Pordenone, ha tagliato anche i ponti con il passato con la voglia, o la speranza, di poter cambiare vita. A Padova aveva trovato un lavoro e l'amore, ma non era ancora riuscita a liberarsi dalladalla droga che si portava dietro ormai da tanti anni. Una battaglia che aveva cercato di